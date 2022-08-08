Китай на месяц закрыл часть Бохайского залива из-за учений

CentralAsia (CA) - Управление обеспечения безопасности на море КНР сообщило, что часть акватории Бохайского залива закрыта из-за военных учений. Они будут проводиться с сегодняшнего дня, 8 августа, до 8 сентября.

«В пределах обозначенной точками зоны будут выполняться военные задачи. Вход в эту зону запрещен»,— говорится в заявлении управления.

В свою очередь в субботу управление по обеспечению безопасности на море городского округа Ляньюньган провинции Цзянсу, сообщило, что армия Китая в период с 6 по 15 августа проведет военные учения с боевыми стрельбами в южной части Желтого моря.

На прошлой неделе Китай также закрыл из-за учений часть акватории в Желтом море. Военные маневры начали проводить в рамках ответных мер на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Китай назвал ее поездку предлогом для наращивания военного присутствия США в регионе. В качестве ответных мер Пекин приостановил диалог с Вашингтоном по ряду вопросов.