Представительство Евросоюза в Туркменистане запустило акцию доброты к домашним животным

CentralAsia (TM) - Представительство Евросоюза в Туркменистане объявило акцию «10 дней любви и добра», в ходе которой граждан призывают заботиться о домашних животных. Как сообщается на Instagram-странице представительства, акция продлится с 1 по 10 августа.

Евросоюз призывает граждан Туркменистана выкладывать в сторис или в посты в Instagram фото и видео, на которых они заботятся о собственных домашних питомцах или о животных, оставшихся без хозяина. В постах и сторис должна быть отмечена страница @eu4turkmenistan.

«Мы поддерживаем недавно утвержденный закон в Туркменистане о «Собаководстве и кинологической деятельности» и призываем всех быть добрее к домашним питомцам», — говорится в записи.

Упомянутый закон, опубликованный 26 июля, действительно запрещает жестокое обращение и устанавливает жесткие правила регулирования численности бездомных собак.

Источники внутри страны сообщают, что в Туркменабаде работники коммунальных служб продолжают убивать собак железными палками и другими жестокими методами, отмечает издание.

Тем, кто решит поучаствовать в акции Евросоюза, придется использовать VPN: Instagram, как и все остальные популярные социальные сети, заблокирован на территории Туркменистана. Использование VPN спецслужбы также стараются пресекать, как посредством блокировок, так и путем давления на пользователей и установщиков.