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Китай завершил военные учения вокруг Тайваня
Предыстория: КНР проведет военные учения в шести регионах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа

CentralAsia (CA) -  Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Guardian.

Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.

Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить «регулярные» учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать «историческую задачу воссоединения» Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в 7 августа зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.

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