Китай завершил военные учения вокруг Тайваня

CentralAsia (CA) - Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Guardian.

Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.

В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.

Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить «регулярные» учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать «историческую задачу воссоединения» Китая.

Министерство обороны Тайваня сообщило, что в 7 августа зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.