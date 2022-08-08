Китай завершил военные учения вокруг Тайваня
- Азия и мир, политика
- 14:36, 08 августа 2022
- Просмотров: 622 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Китай завершил военные учения вокруг Тайваня, начатые на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает The Guardian.
Учения, которые стартовали 4 августа, длились четыре дня.
В Народно-освободительной армии Китая заявили, что их военные учения были сосредоточены на отработке дальних воздушных и наземных ударов.
Китайские военные также утверждают, что теперь будут проводить «регулярные» учения на тайваньском направлении. Они считают, что могут реализовать «историческую задачу воссоединения» Китая.
Министерство обороны Тайваня сообщило, что в 7 августа зафиксировало 66 самолетов китайских ВВС и 14 кораблей Китая, которые проводили учения вокруг острова.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.