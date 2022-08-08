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В России за сутки выявили 17 862 случая коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки выявили 17 862 случая заражения коронавирусом. Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 18 730 561. Об этом в понедельник, 8 августа, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число выявленных случаев составило 20 303.

Больше всего случаев заражения зарегистрировали в Москве (5241), в Петербурге (2642) и Московской области (1029). Меньше всего — в Магаданской области (4 случая), Ингушетии (5 случаев), а также в Еврейской автономной области, Чечне и Сахалинской области (по 12 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1252. За этот же период 8721 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 18 048 076.

За сутки в стране от COVID скончались 45 человек. Общее число умерших с начала пандемии достигло 382 786.

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