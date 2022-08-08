Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, заражающий людей и животных

CentralAsia (CA) - Ученые из Китая и Сингапура выявили новый вид генипавируса, способного заражать людей и животных, сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».

Новый вид инфекции назван «Ланъе».

Исследованием занимались сотрудники Института микробной эпидемиологии Лю Вэй и Фан Лицюнь. Они отметили, что недавно обнаруженный вирус Нипах, является животного происхождения.

Его симптомами являются: лихорадка, усталость, кашель, анорексия, миалгия и тошнота. Для лучшего понимания рисков для здоровья людей ведется дальнейшее изучение, ученые рекомендуют не поднимать панику и проявлять повышенную бдительность.

«Этот вирус относится к тому же роду, что и вирус Нипах, и до сих пор эти случаи не были смертельными или очень серьезными. Поэтому будет справедливо сказать, что (мы) должны проявлять бдительность, а не паниковать в отношении этого нового вируса. Будьте осторожны, потому что в природе много похожих вирусов, и если к человеку перейдет другой вирус, ситуация может быть иной», – сказал профессор Ван Линьфа из Медицинской школы Национального университета Сингапура.

По данным китайских ученых, всего было выявлено 35 инфицированных. По словам специалистов, заболевания коснулись только жителей провинциях Шаньдун и Хэнань.

Вирус Нипах – вид вирусов, которые способны вызывать тяжелые заболевания. Для данных инфекций характерны воспаление мозга и респираторные заболевания. Носителям вируса в природе являются плодоядные представители крупных рукокрылых. Впервые вирус Нипах был выявлен в 1999 году во время вспышки болезни среди фермеров-свиноводов в Малайзии.