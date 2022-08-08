Всемирная шахматная олимпиада впервые пройдет в Узбекистане в 2026 году

- Узбекистан, спорт
- 15:18, 08 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - В понедельник, 8 августа, на Конгрессе ФИДЕ президент Федерации шахмат Узбекистана Алишер Саъдуллаев выступил с речью на проведение Всемирной шахматной Олимпиады 2026 в Ташкенте.
Заявки на участие в качестве кандидатов подали Узбекистан, Польша и Замбия. Однако Польша и Замбия не смогли участвовать в финальном туре из-за отсутствия гарантийных писем правительства.
При голосовании на проведение Всемирной шахматной Олимпиады в 2026 году, все делегаты единогласно отдали свои голоса за Узбекистан.
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