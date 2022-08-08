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Тайвань проведет военные учения в ответ на маневры Китая

CentralAsia (CA) -  Правительство Тайваня анонсировало проведение военных учений 9 и 11 августа в морском порту Фэнган уезда Пиндун, сообщает Центральное информационное агентство острова.

Маневры проведут с целью проверить боеспособность Вооруженных сил Тайваня.

В ходе военных учений тайваньские военные будут применять тяжелую артиллерию. В состав подразделения направят 78 тыс. 155 гаубиц и 6 тыс. 120 минометов для боевых стрельб.

Сообщается, что военное ведомство острова пошло на такие меры в связи с учениями вокруг Тайваня войск КНР. Руководство частично признанного государства считает необходимым усилить боеспособность армии в связи с возможными военными действиями в будущем.

Китай начал военные учения вблизи Тайваня 4 августа в ответ на визит спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Маневры проходили в шести районах акватории вокруг острова.

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