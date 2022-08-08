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В Казахстане прогремят грозы - прогноз погоды на ближайшие дни

CentralAsia (KZ) -  «Казгидромет» предоставил прогноз погоды по Казахстану с 9 по 11 августа.

Северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков.

На севере, востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможны шквалистый ветер и выпадение града.

Основной фон температуры воздуха:

днем на западе +30+38°С;

на северо-западе +27+35°С;

на севере +18+25°С;

в центре +17+28°С;

на востоке +18+30°С;

на юге и юго-востоке страны в пределах +23+33°С;

в горных районах 13+20°С.

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