В Казахстане прогремят грозы - прогноз погоды на ближайшие дни

CentralAsia (KZ) - «Казгидромет» предоставил прогноз погоды по Казахстану с 9 по 11 августа.
Северная, центральная, восточная, южная часть страны будут под влиянием ложбины южного циклона и атмосферных фронтов, что способствует выпадению осадков.
На севере, востоке и в центре республики ожидаются сильные дожди. Прогремят грозы, возможны шквалистый ветер и выпадение града.
Основной фон температуры воздуха:
днем на западе +30+38°С;
на северо-западе +27+35°С;
на севере +18+25°С;
в центре +17+28°С;
на востоке +18+30°С;
на юге и юго-востоке страны в пределах +23+33°С;
в горных районах 13+20°С.
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