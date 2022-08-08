Таджикистан импортируют нефтепродукты из России за рубли

CentralAsia (TJ) - Таджикские компании импортируют нефтепродукты (на 88,2%) из России за российские рубли. Об этом сообщило издание «Азия-Плюс» со ссылкой на министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана.

За 5 месяцев 2022 года министерство зафиксировало импорт ГСМ из разных стран в общем объёме 480 тыс. 162 тонны, что на 65 тыс. 500 тонн больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кроме того, в январе-июне импортировано более 183 тыс. тонн сжиженного газа, около 87% из общего объема было куплено в Казахстане за доллары США. Доля России на рынке сжиженного газа составляет всего 0,4%.

В управлении добычи, переработки и обеспечения нефти и газа министерства энергетики и водных ресурсов республики отмечают, что согласно поручению правительства, компании импортёры могут свободно совершать куплю/продажу нефтяных и газовых товаров из России в российских рублях.

По словам предпринимателей, подавляющая часть импортируемого бензина и дизеля в Таджикистан сейчас покупается в российских рублях. Сжиженный газ (пропан) покупается, в основном, у казахской компании «Тенгезшевройл» в долларах США.

«Из-за антироссийских санкций большинство компаний перешли на российские рубли. Никто из российских компаний не продаёт бензин и дизель в долларах США. Также, из-за санкций возникли проблемы при логистике и оформлении документов у многих компаний - поставщиков. Таким образом, если раньше товар поступал в Таджикистан за 15-20 дней, то сегодня на 1-1,5 месяца дольше, потому что на оформление документов и логистику уходит дольше времени», – сказал «Азия-Плюс» заместитель директора ООО «Нуройл» Мурод Шукуров.

Предприниматель также поясняет, что по российскому законодательству ГСМ покупается иностранными компаниями через трейдеров (посредников), которые, в свою очередь, берут комиссионные $10-$50 (теперь в рублях) за каждую тонну бензина или дизеля.

Эту комиссию не платит ООО «Газпромнефть-Таджикистан», потому что является российским филиалом в Таджикистане и экспортирует в республику свою продукцию напрямую, за счёт чего у них конкурентные преимущества.

Другим основным игроком на этом рынке является Агентство по государственным материальным резервам при правительстве, которое свободно от выплаты налогов и таможенных пошлин при импорте ГСМ, что тоже является конкурентным преимуществом для этого ведомства.

По словам предпринимателей Агентство импортирует ГСМ также в российских рублях.

Согласно официальным данным Антимонопольной службы при правительстве республики, российская компания «Газпром» считается основным поставщиком ГСМ в Таджикистане, на чью долю (на 2021 год) приходилось около 41,62% всего таджикского рынка бензина, дизеля, сжиженного газа. Остальные компании нередко становятся их ретейлерами.

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