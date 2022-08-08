В некоторых регионах России ожидается жара до 40 градусов

CentralAsia (CA) - В ближайшие дни в некоторых областях России ожидается жара до 40 градусов. Об этом 8 августа сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передает ТАСС.

В Волгоградской, Астраханской, Ростовской областях, Краснодарском крае, Калмыкии и степных районах Республики Крым прогнозируется до +36...+40 градусов.

«Наиболее жарко будет там, где Средняя, Нижняя Волга и Южный Урал. Тут температура прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за +30 градусов», — сказал он

Также, по его словам, в Самарской, Ульяновской, Саратовской областях, Адыгее в середине недели ожидается +35 градусов, в Свердловской области — +30...+32 градуса, в Краснодарском крае — +37 градусов, в Челябинской области — +30...+33 градуса, в Курганской области — +30...+32 градуса.

В то же время 8 августа на территории Москвы до 21:00 мск объявлен «желтый» уровень опасности из-за грозы. Порывы ветра могут достигать до 15 м/с.