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В Казахстане две гражданки Узбекистана попали в ДТП, одна из женщин погибла

CentralAsia (UZ) -  В ДТП в Актюбинской области погибла гражданка Узбекистана, авария произошла 6 августа на трассе Актобе - Астрахань.

Как сообщает издание Diapazon, 42-летний водитель автомашины Lada Largus на 284 километре автодороги «Актобе – Астрахань» выехал на участок автодороги, на которой производятся дорожные работы, наехал на насыпь и опрокинулся.

В результате ДТП два пассажира, гражданки Республики Узбекистан, были госпитализированы в центральную больницу Байганинского района.

Одна из них не приходя в сознание, скончалась в больнице.

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