В Казахстане две гражданки Узбекистана попали в ДТП, одна из женщин погибла

- Узбекистан, происшествия
- 16:04, 08 августа 2022
- Просмотров: 83
CentralAsia (UZ) - В ДТП в Актюбинской области погибла гражданка Узбекистана, авария произошла 6 августа на трассе Актобе - Астрахань.
Как сообщает издание Diapazon, 42-летний водитель автомашины Lada Largus на 284 километре автодороги «Актобе – Астрахань» выехал на участок автодороги, на которой производятся дорожные работы, наехал на насыпь и опрокинулся.
В результате ДТП два пассажира, гражданки Республики Узбекистан, были госпитализированы в центральную больницу Байганинского района.
Одна из них не приходя в сознание, скончалась в больнице.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.