Песков назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Турции

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Турция неоднократно предлагала свои услуги для организации мирных переговоров по Украине, однако встреча президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского невозможна без выполнения переговорщиками «домашней работы». Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РБК.

«Украинская делегация переговорщиков, что называется, ушла с радаров, в этом плане сейчас никакого переговорного процесса нет. СВО продолжается до выполнения поставленных целей», — добавил он.

Песков подчеркнул, что пока необходимых предпосылок для проведения встречи на высшем уровне между Россией и Украиной нет. При этом роль турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в организации нескольких раундов переговоров велика, продолжил он.

Во время пресс-колла Песков прокомментировал заявление Владимира Зеленского о том, что Россия закроет возможность для переговоров, если проведет «псевдореферендумы» на юге Украины. Представитель Кремля утверждает, что инициаторами проведения референдума выступают сами жители украинских регионов.

По словам Пескова, не Россия готовится проводить референдумы в занятых российскими войсками регионах Украины, а жители региона. Следовательно, продолжил он, предупреждение президента Украины, что Киев выйдет из переговоров с Москвой, в случае их проведения, не следует направлять в Кремль.

«Тут надо понять, к кому господин Зеленский с этим заявлением обращается. К гражданам Украины упомянутых районов? Или к гражданам России? Если к руководству России, то в данном случае мы неверный адрес», — считает представитель российского президента.

Песков считает, что Зеленскому следует обращаться к украинцам и узнавать, почему «среди них очень много тех, кто не хотят жить в его стране».