В Турции 9 августа стартуют V Игры Исламской солидарности

CentralAsia (UZ) - В Конье в рамках V Игр Исламской солидарности состоялось 11-е заседание Генеральной ассамблеи спортивных организаций Исламской солидарности.

По данным Национального олимпийского комитета (НОК) Узбекистана, в заседании приняли участие глава международной организации принц Абдулазиз бин Турки Аль Файсал, министр молодёжи и спорта Турции Мехмет Касапоглу, а также ряд высокопоставленных гостей, от имени Узбекистана – генеральный секретарь НОК Ойбек Касимов.

На заседании было подчёркнуто, что расширяется география стран-участниц и дисциплин, соревнования проводятся на основе спортивных принципов. Также в целях повышения престижа состязаний был поднят вопрос о том, чтобы предстоящие Игры носили лицензионный характер для Олимпиады. В 2025 году Камерун станет первым государством, принимающим Игры среди африканских стран.

В рамках Ассамблеи Ойбек Касимов встретился с руководителями национальных Олимпийских комитетов ряда стран и побеседовал о развитии взаимовыгодного сотрудничества.

В Играх Исламской солидарности в Конье принимают участие спортсмены из 56 стран мира. Узбекистан представлен одной из крупнейших делегаций – 265 атлетов защищают честь родины.

К настоящему времени на счету узбекской делегации уже 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали.

Торжественное открытие соревнований состоится 9 августа.