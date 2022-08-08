В Ашхабаде «просела» дорога, которую строила фирма зятя Гурбангулы Бердымухамедова, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Ашхабаде на пересечении проспектов Сапармурата Туркменбаши и Атамурата Ниязова на несколько дней закрыли недавно построенную автомобильную развязку с тоннелем. Как сообщают источники turkmen.news, верхняя часть сооружения просела и представляет реальную угрозу как для автомобилистов сверху, так и для тех машин, которые движутся под развязкой.

«Сам тоннель по состоянию на 4 августа был открыт, — уточняет источник. — Перекрыт был проспект Туркменбаши после тоннеля и далее, по направлению к снесенному торговому центру «Йимпаш». А тоннель сверху ремонтировали, но проехать было можно».

Строительство тоннеля было начато в январе 2020 года, а завершено в октябре того же года. В церемонии открытия сооружения принимал участие тогдашний президент Гурбангулы Бердымухамедов. Помимо тоннеля, на развязке были возведены подземные переходы и монумент «Mahabat».

Строительством тоннеля занималась фирма «Нусай Ёллары», принадлежащая Аннаназару Реджепову — зятю Гурбангулы Бердымухамедова. Реджепов женат на старшей сестре экс-президента, Дурдынабат Реджеповой, которая, в свою очередь, является родной тетей президента нынешнего — Сердара Бердымухамедова. Как сообщало госинформагентство ТДХ, президент поручил провести тендер на строительство развязки 6 января, а «Нусай Ёллары» была объявлена победителем уже 10 января. Таким образом, выбор подрядчика занял всего четыре дня.

Turkmen.news в своем расследовании 2019 года установил, что в условиях тяжелого экономического кризиса «Нусай Ёллары» имела приоритет в получении выгодных госзаказов на строительство самых разных объектов — жилого массива «Гуртлы», состоящего из 62 высотных домов, сахарного завода в Балканском велаяте, санатория, инфекционной больницы, автобана из Ашхабада в Туркменабад. Сумма одного только контракта на возведение автобана, заключенного без публичного конкурса, составляла 2,3 миллиарда долларов.