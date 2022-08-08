Сборная Узбекистана по велоспорту выиграла первое «золото» и «серебро» на Играх исламской солидарности

CentralAsia (UZ) - Сборная Узбекистана 7 августа завоевала две медали на Играх исламской солидарности в Конье (Турция), сообщили в Национальном олимпийском комитете.

В групповой гонке среди женщин выступающая за Узбекистан Ольга Забелинская зафиксировала лучший показатель по очкам и завоевала золотую медаль. Янина Кускова стала второй и принесла сборной серебряную награду.

Ранее Янина Кускова в одиночной программе преследования на треке завоевала серебряную медаль, Алексей Фомовский в этой же дисциплине — бронзовую, София Каримова в групповой гонке по скретчу удостоилась бронзовой медали.

Количество медалей в копилке сборной достигло пяти.

Как сообщалось ранее, официальное открытие Игр состоится 9 августа. Игры продолжатся до 18 августа. В ходе соревнований наряду с представителями 55 стран выступят и 265 атлетов из Узбекистана.