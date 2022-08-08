Лукашенко обвинил Польшу в стремлении захватить часть Украины и всю Белоруссию

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Польши в стремлении поглотить Белоруссию и часть Украины.

«Они (Польша) уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать», - заявил президент Белоруссии в понедельник при посещении Миорского металлургического завода, его слова приводит агентство БелТА.

По словам Лукашенко, Польша «самая агрессивная» по отношению к Белоруссии государство.

«Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает?», - сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил также, что рейтинг доверия у польских властей упал ниже 30%. Он связал это с влиянием США на руководство Польши.

«Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают», - добавил президент Белоруссии.