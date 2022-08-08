Лукашенко обвинил Польшу в стремлении захватить часть Украины и всю Белоруссию

- Азия и мир, политика
- 17:17, 08 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что руководство Польши в стремлении поглотить Белоруссию и часть Украины.
«Они (Польша) уже готовы часть Украины оттяпать, Беларусь они целиком готовы проглотить. Не получится. Это временщики. Там не с кем сегодня разговаривать», - заявил президент Белоруссии в понедельник при посещении Миорского металлургического завода, его слова приводит агентство БелТА.
По словам Лукашенко, Польша «самая агрессивная» по отношению к Белоруссии государство.
«Не понимаю - зачем? У нас живут этнические поляки, нормальные люди. Неплохо работают. Единицы есть очумелые, так у нас и белорусов таких хватает. Нормально можно жить и работать. Чего им не хватает?», - сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил также, что рейтинг доверия у польских властей упал ниже 30%. Он связал это с влиянием США на руководство Польши.
«Они сели на американскую кобылу и скачут по Европе. Немцы их ненавидят уже вокруг, но терпят. Почему? Потому что американцы их поддерживают», - добавил президент Белоруссии.