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Пророссийские власти Запорожья подписали распоряжение о проведении референдума по вхождению в Россию

CentralAsia (CA) -  Евгений Балицкий, называющий себя главой администрации Запорожской области Украины, подписал распоряжение о референдуме «по вопросу воссоединения с Россией», сообщают корреспонденты ТАСС и «РИА Новости». Сроки проведения референдума не уточняются.

Документ был подписал в рамках форума общественного движения Запорожской области «Мы вместе с Россией» в Мелитополе. На форум пришли более 700 человек, названных «делегатами со всей области». Они «единогласно подняли руку» в знак согласия о проведении референдума.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в случае проведения референдумов на территории занятых Россией украинских областей переговоры с Кремлем будут окончательно прекращены. В Кремле на это ответили, что переговоры и так не ведутся, а желание провести референдумы — это якобы инициатива жителей самих областей.

Российские военные с весны контролируют территории Запорожской и Херсонской областей Украины. Пророссийские власти второй области также планируют провести референдум о присоединении к России. Точные сроки плебисцита не назывались, но предполагается, что он должен пройти в начале осени.

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