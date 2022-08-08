В Казахстане задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена из Уральска (видео)

В Казахстане задержали подозреваемых в убийстве бизнесмена из Уральска

CentralAsia (KZ) - Полицейские опубликовали видео задержания подозреваемых в убийстве бизнесмена Еркина Мухангалиева из Уральска, передает Tengrinews.kz.

На кадрах видно, как во дворе дома двое мужчин лежат на земле в наручниках. Рядом с ними стоят несколько сотрудников спецподразделения полиции. Позже подозреваемых увозят на спецтранспорте.

Убийство произошло вечером 6 августа. Тело Еркина Мухангалиева обнаружили на стоянке стадиона имени Атояна. Как оказалось, на предпринимателя напали в кафе.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали преступление. Мухангалиев и еще двое мужчин сидели за столиком. В какой-то момент один из них ударил бизнесмена ножом. Мухангалиев пытался убежать от преступников, но те его догнали и добили уже на улице.

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