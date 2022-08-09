Премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ работал на месте строительства ГЭС на реке Эгийн-Гол

CentralAsia (MNG) - Одним из проектов развития энергетики, реализуемых в рамках «Политики нового возрождения», является ГЭС на реке Эгийн-Гол. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ и министр энергетики Н.Тавинбэх вместе с соответствующими должностными лицами работали 8 августа на объекте.

Сначала в 1991, 1996 и 2007 годах монгольским правительством было принято решение о строительстве ГЭС мощностью 220 МВт, но оно по определенным причинам откладывалось. Однако в 2013 году тогдашнем правительством было принято решение о строительстве ГЭС ЭГ заново, а в 2014 г. была пересмотрена технико-экономическая база с тем, чтобы гидростанция имела мощность 315 МВт.

Строительные работы начались в 2016 году благодаря льготному кредиту в один миллиард долларов США от Китая, но работы были отложены, когда Россия подала жалобу в Комитет всемирного наследия ЮНЕСКО ООН.

В прошлом исследования проводились в сотрудничестве с государственной компанией «ГЭС Эгийн-Гол» и Академией наук. По результатам исследования сделан вывод, что данный проект не окажет негативного влияния на режим водных ресурсов реки Селенги и озера Байгал в Российской Федерации. Кроме того, Монголия объявила международный тендер, а французская компания проводит исследование биологического воздействия.

Если результаты этих исследований будут представлены на заседании Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО и будет принято решение, проект ГЭС на реке Эгийн-Гол сможет быть продолжен. Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что правительство работает в этом направлении.

«В рамках рекуперации энергии мы намерены реализовать два проекта по возобновляемым источникам энергии. Решение о финансировании гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн мощностью 90 МВт было принято вчера во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. С нашей стороны приготовления завершены. В каком-то смысле Эрдэнэбурэнская ГЭС продвигалась. Далее идет ГЭС на реке Эгийн-Гол мощностью 315 МВт. Были задержки в реализации этого проекта. Исследование воздействия на окружающую среду было проведено международной компанией, и степень завершения составляет 85 процентов. Завтра (9 августа) в ходе встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем мы обсудим положительное решение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. В ходе встречи с Министром иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавровым правительство страны выразило поддержку реализации проекта ГЭС на реке Эгийн-Гол. Правительство всемерно работает для продвижения этого проекта", — сказал Оюун-Эрдэнэ.

«17 процентов энергоисточников нашей страны вырабатываются за счет возобновляемых источников энергии, в том числе 1,7 процента — за счет гидроэлектростанций. В стране имеется 11 площадок для строительства гидроэлектростанций. Важно ввести в эксплуатацию ГЭС Эрдэнэбурэн и Эгийн-Гол в качестве приоритета в контексте рекуперации энергии. В результате наша страна больше не будет получать импортную энергию в пиковые периоды, улучшится энергетическая безопасность. В октябре следующего года завершится «Исследование воздействия на биоразнообразие реки Селенги и озера Байгал», проводимое международной компанией. На основе этого исследования мы работаем над принятием положительного решения на 46-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая состоится в следующем году, — сказал министр энергетики Н. Тавинбэх.

Строительство гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол будет генерировать 606 млн кВтч электроэнергии, удовлетворять растущие потребности интегрированной энергосистемы центрального региона и станет столь необходимой корректировкой режима работы системы. Она имеет экономическое значение, поскольку будет обеспечивать импорт электроэнергии внутри страны на сумму более 50 миллионов долларов США в год и генерировать налоговые поступления, эквивалентные 4,2 миллиона долларов США в год.

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