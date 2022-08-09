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Антониу Гутерриш прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) -  По случаю 60-летия вступления Монголии в ООН президент Монголии Хурэлсух Ухнаа пригласил Генерального секретаря ООН посетить Монголию. Соответственно, вчера /08.08.2022/ в Монголию прибыл Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Он посетит с официальным визитом Монголию с 8 по 11 августа.

В аэропорту Чингисхана Генерального секретаря ООН приветствовала член правительства, министр иностранных дел Монголии г-жа Батцэцэг Батмөнх.

В связи с визитом генеральный секретарь Антониу Гутерриш ранее направил письмо президенту Монголии Хурэлсух Ухнаа, в котором выразил благодарность за активное участие и вклад Монголии в ООН.

В своем выступлении на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН президент Монголии подчеркнул, что приветствует выдвинутые инициативы, и отметил, что продолжит обсуждение этих предложений и инициатив в ходе визита.

В рамках своего визита он примет участие в мероприятии по посадке деревьев в рамках Инициативы президента Монголии «Миллиард деревьев», целью которой является посадка одного миллиарда деревьев к 2030 году для уменьшения негативных последствий опустынивания, деградации земель и изменения климата. Пресс-секретарь генсека ООН сообщил, что посетит семью пастуха и познакомится с монгольской кочевой культурой.

Визит Генерального секретаря организован по случаю 30-летия объявления Монголией своего статуса государства, свободного от ядерного оружия, и 20-летия участия Монголии в миротворческих операциях.

Главы ООН посещали Монголию 4 раза, последний раз в 2009 году, 13 лет назад.

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