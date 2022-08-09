В Монголии сетевые энергохранилища будут введены в эксплуатацию до пика зимы 2023 года

CentralAsia (MNG) - 13 мероприятий и 22 проекта развития планируется реализовать поэтапно в рамках реализации Рекуперации энергии, отраженной в Новой политике рекуперации. В связи с этим строительные работы по проекту «Сетевое хранилище энергии» начинаются 3 августа.

Проект будет финансироваться за счет льготного кредита в размере 100 миллионов долларов США и гранта в размере 3 миллионов долларов США от Азиатского банка развития. Строительство проекта займет 14 месяцев и будет завершено до зимнего пика 2023 года.

В рамках проекта будет установлено и подключено к подстанции «Сонгино» мощностью 110 кВт аккумуляторная батарея литий-ионного типа емкостью 200 МВтч, которая считается крупнейшей в мире. Это улучшит стабильную и надежную работу энергосистемы центрального региона Монголии. Это также устранит недостатки интегрированной сети, поставит до 200 МВт мощности и сократит импорт энергии.

Участвуя в открытии проекта, премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал: «С вводом в эксплуатацию этого сооружения автономность центральной энергосистемы выйдет на новый уровень. В контексте рекуперации энергии, возобновляемых источников энергии , в том числе строительство гидроэлектростанций, будет приоритетным, и мы приложим все усилия, чтобы завершить строительство гидроэлектростанции Эрдэнэбурэн и начать проект гидроэлектростанции на реке Эгийн-Гол. Также такие строительные проекты, как расширение теплоэлектростанции В ближайшее время будет начато строительство ТЭЦ-3 с увеличением мощности на 75 МВт и модернизацией до 250 МВт, Тавантолгойской ТЭС, Багануурской ТЭС и Чойбалсанской ТЭС с увеличением мощности на 50 МВт. Запущена Амгаланская тепловая электростанция, которая будет обеспечивать тепловой энергией восточный район города Улан-Батор».

Министр энергетики Н.Тавинбэх сказал: «Перезаряжаемый сетевой накопитель емкостью 200 МВтч не только увеличивает мощность источника, но и корректируется при возникновении колебаний. Это очень нужная технология, которой раньше не было в нашей энергосистеме. Риск того, что этой зимой энергетике придется нелегко, подготовка к этой зиме идет на 60 процентов».

Подрядчик проекта выбран в результате международного открытого тендера, а также подписан контракт «под ключ» с совместным консорциумом китайских компаний Jiangsu Zhongtian Technology Co.,Ltd и Zhongtian Energy Storage Technology Co.Ltd, а консультационные услуги оказывает немецкая компания RWE Technology International GmbH.

В ходе реализации проекта будет создано 120 временных рабочих мест, а после ввода проекта в эксплуатацию – 25 постоянных рабочих мест.

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