Сотрудничество Монголии с ЕС будет активизировано

CentralAsia (MNG) - Заместитель министра продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Г.Батсуурь принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Европейского Союза в Монголии Акселя Никезе.

В ходе встречи заместитель министра Г.Батсуурь выразил заинтересованность в дальнейшем расширении экономического, делового и инвестиционного сотрудничества со странами-членами ЕС, а также стимулировании двустороннего сотрудничества в области безопасности пищевых продуктов, производства продуктов питания, сельского хозяйства и животноводства, в частности;

- Экспорт ферментированных продуктов (вода, напитки, монгольский алкоголь, кисломолочные продукты и т. д.) и мясных продуктов в Европейский Союз и получение технической помощи,

-Развивать сотрудничество со странами ЕС, расширять инвестиционное и технологическое сотрудничество, поддерживать реализацию совместных проектов, в том числе создание завода по переработке детского молока, молочного питания, плодово-ягодного питания, внедрение технических технологий, учет поголовья и включение известных продуктов, таких как облепиха и мед, в список географических указаний в Европейском Союзе,

- Сотрудничать по направлениям подготовки кадров и повышения квалификации для полноценного анализа показателей безопасности пищевых продуктов,

- А также поддержать реализацию совместного исследовательского проекта по повышению конкурентоспособности кожевенной промышленности и создание центра технического обслуживания и передачи технологий для кожевенной промышленности в Монголии.

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