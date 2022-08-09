Исследование архитектурного наследия проводится совместной монголо-корейской исследовательской группой

CentralAsia (MNG) - В сотрудничестве с Национальным научно-исследовательским институтом культурного наследия Республики Корея (NRICH) Центр национального культурного наследия Монголии реализует проект «Исследования по сохранению и защите монгольского архитектурного культурного наследия».

В рамках проекта совместная исследовательская группа двух стран провела предварительные и детальные исследования историко-культурных объектов, таких как монастырь Эрдэнэ-Зуу, руины Хар Бухын балгас, музей Хөшөө-Цайдам и монастырь Шанх, когда-то известный как Западный монастырь расположен на территории аймаков Өвөрхангай и Архангай.

Исследование направлено на выявление факторов риска для сохранения исторических зданий и памятников, определение будущих мер, которые необходимо выполнить, измерение трещин и их ремонт, создание цифровой 3D-модели поверхности с использованием аэрофотосъемки, а также составление отчета о результатах.

В совместную исследовательскую группу входят директор отдела безопасности и предотвращения стихийных бедствий Национального научно-исследовательского института культурного наследия Ким Сон-До, старший научный сотрудник Пак Чан Мин, научный сотрудник Ли Ха На, научный сотрудник Ким Сон Хан, научный сотрудник Т. Эрдэнэцогт, эксперт по недвижимым историческим и памятников культуры отдела охраны и исследования рисков Национального центра культурного наследия Монголии Ж.Цамбагарав, архитектор, специалист по историческим памятникам А. Эрдэнэцэцэг и директор музея монастыря Эрдэнэ-Зуу Н. Төмөрбаатар.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения