экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Монголии проведен тренинг по выявлению и профилактике лесных вредителей

CentralAsia (MNG) -  В селе Тунхэл сомона Мандал был проведен тренинг по выявлению и профилактике лесных вредителей проектом STREAM. Насекомые необходимы из-за их разнообразия и экологической роли, однако перенаселение вредителей приводит к деградации лесов.

Обучение направлено на то, чтобы расширить возможности экологических рейнджеров, инспекторов по охране окружающей среды и членов группы лесопользователей знаниями для выявления вредных вредителей и борьбы с ними, используя их возможности.

Конкретная цель II проекта «Устойчивая жизнестойкая экосистема и управление сельским хозяйством в Монголии» (STREAM) при совместном финансировании Европейского Союза и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) реализуется GIZ.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Россия закроет возможность переговоров, если проведет «псевдореферендумы» на юге Украины, - Зеленский
  • В Турции 9 августа стартуют V Игры Исламской солидарности
  • В сторону Израиля пустили ракеты спустя минуты после вступления в силу перемирия


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com