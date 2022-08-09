В Монголии проведен тренинг по выявлению и профилактике лесных вредителей

CentralAsia (MNG) - В селе Тунхэл сомона Мандал был проведен тренинг по выявлению и профилактике лесных вредителей проектом STREAM. Насекомые необходимы из-за их разнообразия и экологической роли, однако перенаселение вредителей приводит к деградации лесов.

Обучение направлено на то, чтобы расширить возможности экологических рейнджеров, инспекторов по охране окружающей среды и членов группы лесопользователей знаниями для выявления вредных вредителей и борьбы с ними, используя их возможности.

Конкретная цель II проекта «Устойчивая жизнестойкая экосистема и управление сельским хозяйством в Монголии» (STREAM) при совместном финансировании Европейского Союза и Федерального министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ) реализуется GIZ.

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