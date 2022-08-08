Турция начнет производство беспилотников «Байрактар» в Украине

- Азия и мир, общество
- 21:51, 08 августа 2022
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CentralAsia (CA) - Турецкая компания Baykar построит на территории Украины завод по производству ударных беспилотников «Байрактар». Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.
По словам дипломата, Baykar уже создала компанию и приобрела земельный участок под строительство.
Посол добавил, что к производству «Байрактаров» будут привлечены украинские компании, производящие двигатели, колеса и запчасти.
Незадолго до встречи президентов России и Турции в Сочи турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что Владимир Путин ищет сотрудничества с Baykar. Позднее турецкий оборонпром заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве с Россией не рассматривался.
18 июля исполнительный директор Baykar Халук Байрактар в интервью CNN заявил, что поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость и никогда не позволит продавать беспилотники России.
Дроны турецкого производства находятся на вооружении украинской армии с 2021 года. После начала войны поставки турецких вооружений стали вызывать недовольство Москвы. В итоге Турция засекретила продажи "Байрактаров" Киеву.
Совладелец и технический директор Baykar – Сельчук Байрактар - приходится зятем Реджепу Эрдогану.