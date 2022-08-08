экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Турция начнет производство беспилотников «Байрактар» в Украине

CentralAsia (CA) -  Турецкая компания Baykar построит на территории Украины завод по производству ударных беспилотников «Байрактар». Об этом рассказал посол Украины в Турции Василий Боднар.

По словам дипломата, Baykar уже создала компанию и приобрела земельный участок под строительство.

Посол добавил, что к производству «Байрактаров» будут привлечены украинские компании, производящие двигатели, колеса и запчасти.

Незадолго до встречи президентов России и Турции в Сочи турецкий лидер Реджеп Эрдоган сообщил, что Владимир Путин ищет сотрудничества с Baykar. Позднее турецкий оборонпром заявил, что вопрос о возможном сотрудничестве с Россией не рассматривался.

18 июля исполнительный директор Baykar Халук Байрактар в интервью CNN заявил, что поддерживает Украину в ее борьбе за суверенитет и независимость и никогда не позволит продавать беспилотники России.

Дроны турецкого производства находятся на вооружении украинской армии с 2021 года. После начала войны поставки турецких вооружений стали вызывать недовольство Москвы. В итоге Турция засекретила продажи "Байрактаров" Киеву.

Совладелец и технический директор Baykar – Сельчук Байрактар - приходится зятем Реджепу Эрдогану.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Всемирная шахматная олимпиада впервые пройдет в Узбекистане в 2026 году
  • В Улан-Баторе обсудили роль и значимость древнетюркского наследия
  • В Узбекистане выявили 34 случая коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com