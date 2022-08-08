Сердар Бердымухамедов принял участие в закладке автомобильного моста через залив Гарабогаз

- Туркменистан, общество
- 21:57, 08 августа 2022
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CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов 8 августа принял участие в церемонии закладки фундамента автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл, сообщает издание «Туркменистан сегодня». Главное назначение нового моста – нарастить поток грузов с соседним Казахстаном.
Длина моста составит 354 метра, ширина – 17 метров и высота – семь метров над поверхностью залива. Дорога будет четырехполосной – по две полосы в каждую сторону.
Автомобильная трасса будет продолжением шоссе Ашхабад-Туркменбаши и свяжет Туркменистан и Казахстан, что позволит увеличить транспортный поток и объемы товарооборота между двумя странами.
Построить новый мост вдоль автомобильной дороги Туркменбаши-Гарабогаз-граница Казахстана в июле 2021 года поручил экс-президент Гурбангулы Бердымухамедов.
Объект будет сдан в эксплуатацию в июне 2024 года.
Трасса Туркменбаши–Гарабогаз–граница Казахстана и автомобильный мост через Гарабогаз кел являются сегментом международного транспортного коридора Север-Юг и продолжением автобана Ашхабад-Туркменбаши.