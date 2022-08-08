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В Улан-Баторе обсудили роль и значимость древнетюркского наследия

CentralAsia (MNG) -  В столице Монголии прошел II симпозиум «Настоящее и будущее древнетюркской письменности в культуре Монголии».

Первое мероприятие было организовано в Университете Катипа Челеби (İKÇÜ) в турецком Измире, передает «Анадолу».

Как сообщили в İKÇÜ, открытие симпозиума прошла в Конференц-зале Центра культурного наследия Монголии.

Симпозиум организован при поддержке Турецкого лингвистического общества, Турецкого агентства по сотрудничеству и координации (TİKA) и при координации с İKÇÜ, Монгольского государственного университета, Центра культурного наследия Монголии и Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО.

В работе симпозиума приняли участие ученые и академики из различных университетов.

Во вступительной сессии приняли участие глава Турецкой академии наук (TÜBA), профессор Музаффер Шекер, ректор İKÇÜ Саффет Косе, Главный советник администрации президента Монголии по вопросам культуры и религиозной политики Бум Ошчир Дулаам, координатор TİKA в Улан-Баторе Эмрах Устаомер, глава Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО, профессор Оджал Огуз.

Шекер отметил, что проект «Турецко-исламская наука и культурное наследие»​​​​​​​ позволяет привнести в мир науки произведения, написанные в разных уголках мира.

Ректор İKÇÜ Косе отметил, что в данной географии проводятся важные для науки работы, в этой связи осуществляется сотрудничество с тремя крупными вузами в регионе.

«Уверен, эти исследования будут способствовать развитию науки в Турции и Монголии и укреплению дружбы между ними», - добавил он.

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