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Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы

CentralAsia (UZ) -  Почти половина всех трудовых мигрантов, работающих в России, – это узбекистанцы. Эти данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД РФ.

В Россию на заработки во втором квартале этого года приехало порядка 3,12 миллиона мигрантов, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.

Страны, граждане которых приезжали в Россию на заработки:

  • Узбекистан – 1 миллион 544 тысячи 900 человек
  • Таджикистан – 953 тыс. человек,
  • Армения – 108,2 тыс. человек,
  • Азербайджан – 79 тыс. человек,
  • Белоруссия – 42,4 тыс. человек,
  • Казахстан – 34,9 тыс. человек,
  • Китай – 32,2 тыс. человек,
  • Украина (без ДНР и ЛНР) – 28,2 тыс. человек,
  • Молдавия – 17,2 тыс. человек,
  • остальные страны (в том числе страны ЕС, США, Сербия, Канада, Бразилия и др.) – 54,2 тыс. человек.

Регионы России, в которые приезжали мигранты:

  • Москва – 841,9 тыс. человек,
  • Московская область – 399,5 тыс. человек,
  • Санкт-Петербург и Ленинградская область – 385,7 тыс. человек,
  • Краснодарский край – 86,2 тыс. человек,
  • Иркутская область – 75,2 тыс. человек,
  • Свердловская область – 69,3 тыс. человек,
  • Приморский край – 57,4 тыс. человек,
  • Амурская область – 54 тыс. человек,
  • Самарская область – 51,8 тыс. человек,
  • Красноярский край – 50,6 тыс. человек,
  • остальные регионы – 1 миллион 44 тысячи человек.
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