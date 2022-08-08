Половину всех трудовых мигрантов, работающих в России, составляют узбекистанцы

- Узбекистан, общество
- 22:40, 08 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Почти половина всех трудовых мигрантов, работающих в России, – это узбекистанцы. Эти данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основании миграционной статистики МВД РФ.
В Россию на заработки во втором квартале этого года приехало порядка 3,12 миллиона мигрантов, что на треть больше прошлогоднего показателя и является рекордным квартальным значением как минимум за последние шесть лет. Больше всего мигрантов в Россию приезжают из Узбекистана (49,6%) и Таджикистана (30,5%). При этом около 40% мигрантов остаются в Москве и Подмосковье.
Страны, граждане которых приезжали в Россию на заработки:
- Узбекистан – 1 миллион 544 тысячи 900 человек
- Таджикистан – 953 тыс. человек,
- Армения – 108,2 тыс. человек,
- Азербайджан – 79 тыс. человек,
- Белоруссия – 42,4 тыс. человек,
- Казахстан – 34,9 тыс. человек,
- Китай – 32,2 тыс. человек,
- Украина (без ДНР и ЛНР) – 28,2 тыс. человек,
- Молдавия – 17,2 тыс. человек,
- остальные страны (в том числе страны ЕС, США, Сербия, Канада, Бразилия и др.) – 54,2 тыс. человек.
Регионы России, в которые приезжали мигранты:
- Москва – 841,9 тыс. человек,
- Московская область – 399,5 тыс. человек,
- Санкт-Петербург и Ленинградская область – 385,7 тыс. человек,
- Краснодарский край – 86,2 тыс. человек,
- Иркутская область – 75,2 тыс. человек,
- Свердловская область – 69,3 тыс. человек,
- Приморский край – 57,4 тыс. человек,
- Амурская область – 54 тыс. человек,
- Самарская область – 51,8 тыс. человек,
- Красноярский край – 50,6 тыс. человек,
- остальные регионы – 1 миллион 44 тысячи человек.
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