Премьер-министр Монголии встретился с главой МИД Китая

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии и председатель Монгольской народной партии (МНП) Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился здесь в воскресенье с государственным советником и министром иностранных дел Китая Ван И.

Попросив Ван И передать искренний привет китайскому руководству, Оюун-Эрдэнэ поблагодарил Китай за предоставление Монголии вакцин и противопандемических материалов и помощь Монголии в защите здоровья и благополучия своего народа, что полностью доказало, что «друг познается в беде».

Монгольская сторона считает соседние страны приоритетными в своей внешней политике, рассматривает Китай как доброго соседа, который дороже золота, и надеется на углубление синергии стратегий развития с Китаем для ускорения сотрудничества в различных областях между двумя странами, — пишет Жэньминь жибао.

Отметив, что МНП только что отпраздновала свое столетие, Оюун-Эрдэнэ пожелал предстоящему 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК) полного успеха и выразил надежду на укрепление обменов с КПК на новой отправной точке и изучение опыта управления страной и партией.

Оюун-Эрдэнэ подчеркнул, что Монголия твердо верит в необходимость уважения независимости, суверенитета, территориальной целостности и самостоятельного выбора пути развития любой страны.

Он также подчеркнул, что Монголия твердо поддерживает принцип одного Китая и выступает против вмешательства внешних сил во внутренние дела Китая, такие как вопросы, связанные с Тайванем, Тибетом, Синьцзяном и Гонконгом.

Китай является ответственной крупной страной и представляет будущее Азии, сказал он, добавив, что развитие Китая соответствует общим интересам азиатских стран.

Он добавил, что Монголия твердо поддерживает дружественный сосед Китай в его дальнейшем развитии и надеется на достижение общего развития и процветания с Китаем.

Ван передал Оюун-Эрдэнэ сердечный привет китайского руководства, сказав, что Китай и Монголию связывают горы и воды, и единственно правильный выбор для обеих сторон – это мир и дружба, взаимная выгода и взаимовыгодность, а также взаимопонимание и поддерживать.

По словам Вана, Китай ценит твердую приверженность Монголии принципу одного Китая и ее поддержку Китая в защите его основных интересов.

Китай также уважает независимость, суверенитет, территориальную целостность Монголии и поддерживает страну в выборе пути развития, который соответствует ее собственным национальным условиям в соответствии с чаяниями монгольского народа, а также в содействии стабильному управлению и сосредоточении внимания на развитии, – добавил он.

Ван сказал, что Китай всегда проводил политику добрососедства и дружбы, характеризующуюся дружелюбием, искренностью, взаимной выгодой и инклюзивностью, всегда приспосабливался к комфорту своих соседей и был готов поделиться возможностями развития Китая.

Китай отводит развитию дружественного сотрудничества между Китаем и Монголией важное место в своей дипломатии соседства, сказал Ван И, добавив, что независимо от того, как Китай будет развиваться в будущем, эта политика не изменится.

Ссылаясь на старую поговорку о том, что когда братья единодушны, они могут разрезать металл, Ван сказал, что китайская сторона готова работать с Монголией над углублением трех взаимосвязей между предложенной Китаем инициативой «Один пояс, один путь» и монгольской стратегией развития «Степной путь» и «Глобальная инициатива развития», предложенная Китаем, и «Новая политика возрождения», предложенная Монголией, будут разрабатываться скоординировано и определяются как движущая сила отношений двух стран, а также «двухэтапный» стратегический план Китая и долгосрочная политика развития Монголии, чтобы создать три двигателя для дальнейшего развития двусторонних отношений и придать мощный импульс взаимовыгодному и дружественному сотрудничеству между две страны. Стороны также провели углубленный обмен мнениями об опыте управления и развития и будущих планах практического сотрудничества.

Они согласились с тем, что две страны должны поддерживать обмены на высоком уровне и межпартийные обмены, а также быть приверженными делу создания больших предприятий вековых партий и ускорения их соответствующего развития и возрождения.

Кроме того, обе стороны договорились содействовать строительству портов и переходов, повышать эффективность таможенного оформления, создавать крупные демонстрационные проекты в области инфраструктуры и энергетики, а также укреплять молодежные обмены и местное сотрудничество.

Ван также сказал, что Китай и Монголия обладают высокой экономической взаимодополняемостью, и Китай готов помочь Монголии превратить свои ресурсы в преимущества развития и ощутимые достижения в области развития.

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