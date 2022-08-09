Китай и Монголия достигли широкого консенсуса по укреплению связей, — Жэньминь жибао

CentralAsia (MNG) - Китай и Монголия достигли широкого круга консенсусов во время визита члена Госсовета КНР, министра иностранных дел Ван И в Улан-Батор в воскресенье и понедельник.

На встрече с прессой вместе с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх после переговоров здесь в понедельник Ван сказал, что он стал свидетелем обнадеживающих изменений в Улан-Баторе со времени своего последнего визита два года назад и почувствовал жизненную силу обширных пастбищ.

Он добавил, что как дружественный сосед Китай искренне рад видеть быстрый прогресс, достигнутый Монголией, и полон надежд на ее развитие и возрождение.

Ван изложил консенсус, достигнутый двумя сторонами во время его визита.

Обе страны считали, что перед лицом нынешней сложной и постоянно меняющейся международной и региональной ситуации Китай и Монголия тесно связаны общим будущим, поэтому они должны быть добрыми соседями, более ценными, чем золото, добрыми братьями, разделяющими счастье и горе, и хорошими партнерами, стремящиеся к общему развитию.

Обе стороны подтвердили уважение независимости, суверенитета и территориальной целостности друг друга, а также твердую взаимную поддержку по вопросам, касающимся основных интересов друг друга.

Китай и Монголия также договорились продолжить сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19 и защите жизней. Они увеличат прямые рейсы между двумя странами для облегчения обмена персоналом. Китай поддерживает возвращение монгольских студентов в Китай для скорейшего возобновления занятий. Они договорились укреплять молодежные обмены и субнациональное сотрудничество для укрепления двусторонней дружбы.

Стороны договорились укреплять координацию в международных и региональных делах, отстаивать подлинную многосторонность и открытый регионализм, продвигать реализацию Глобальной инициативы развития и Глобальной инициативы безопасности, защищать общие интересы развивающихся стран, с тем чтобы совместно содействовать развитию. и процветание Азии и построить сообщество с общим будущим для человечества.

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