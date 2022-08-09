Начался официальный визит Генерального секретаря ООН в Монголию. ФОТО

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш находится с официальным визитом в Монголии 8-11 августа 2022 года по приглашению президента Монголии Хурэлсух Ухнаа.

Президент Монголии Хурэлсух Ухнаа встретил Генерального секретаря ООН А. Гутерриша на площади Д. Сухбаатара. После выступления командира Государственного почетного караула прозвучал Государственный гимн Монголии.

Генеральный секретарь ООН поклонился флагу Государственного почетного караула и отдал честь воинам. Президент Монголии и Генеральный секретарь ООН почтили память статуи Великого Императора Чингисхана. Генеральный секретарь ООН расписался в гостевой книге Государственной палаты.

На уровне Генерального секретаря ООН Пан Ги Мун в последний раз посетил Монголию в 2009 году.

Антониу Мануэл де Оливейра Гутерриш или Гутерреш — португальский государственный деятель, Генеральный секретарь ООН с 1 января 2017 года.

Генеральный секретарь Социалистической партии Португалии (1992—2002), премьер-министр Португалии (1995—2002), председатель Социалистического интернационала (1999—2005), верховный комиссар ООН по делам беженцев (2005—2015).

Антониу Гутерриш родился в Лиссабоне в 1949 году. Его родители — Виржилиу Диаш Гутерриш (1913—2009) и Илда Кандида де Оливейра (род. 1923) — родом из Фундана (округ Каштелу-Бранку).

Учился в престижной школе Камойнш. В 1965 году был признан лучшим учеником в Португалии и получил Национальную премию лицеев (Prémio Nacional dos Liceus). Затем поступил в Высший технический институт, где изучал физику и электронную инженерию. Будучи студентом, был связан с молодёжными католическими движениями. После окончания института в 1971 году, преподавал теорию телекоммуникационных систем.

На протяжении десяти лет, с 2005 по 2015 год, Гутерриш работал Верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Летом 2016 года был выдвинут кандидатом на выборах генерального секретаря ООН. 5 октября 2016 года было объявлено о победе Гутерриша в голосовании Совета Безопасности ООН на пост Генерального секретаря организации. 13 октября 2016 года Генеральная Ассамблея ООН избрала Гутерриша на пост генерального секретаря. Вступил в должность 1 января 2017 года. В июле 2021 года его переизбрали на второй срок, который начался 1 января 2022 года.

Помимо родного португальского языка также владеет испанским, французским и английским языками.

источник: МИД Монголии

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