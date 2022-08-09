Зеленский призвал западные страны закрыть въезд для всех россиян

CentralAsia (CA) - Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post.

По его словам, все ранее введенные санкции против России являются «слабыми» по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.

«Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю», — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны «жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию».

Украинский лидер считает, что можно «призвать к ответственности все население» России, изолировав его. «Вы говорите всему миру, что он должен жить по вашим правилам. Тогда иди и живи там. Это единственный способ повлиять на [президента России Владимира] Путина», — заключил он.

Также Зеленский считает, что нужно отправить обратно в РФ тех россиян, кто уже выехал за границу. «Какими бы россияне ни были… отправьте их в Россию. <...> Тогда они поймут. Они скажут: «Это к нам не относится. Все население не может нести ответственность, не так ли?». Может. Население выбрало это правительство, и они не борются с ним, не спорят с ним, не кричат на него»,— сказал украинский президент.

Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией, подразумевавший облегченную процедуру оформления документов для официальных лиц и предпринимателей.

Ряд европейских стран выступил за полный запрет виз россиянам. Такую инициативу выдвинули глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и парламентские партии Финляндии.