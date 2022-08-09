В Ташкенте после инцидента с деревьями уволили главу и прокурора района

CentralAsia (UZ) - В Ташкенте по поручению президента Шавката Мирзиеева освобождены от должности хоким Чиланзарского района и прокурор. За безответственное отношение к обязанностям объявлен выговор главе столицы Джахонгиру Артыкходжаеву и прокурору города Улугбеку Косимову.

Руководитель администрации президента Сардор Умурзаков 8 августа провёл видеоселекторное совещание, где подверг резкой критике ситуацию с повреждением деревьев на улице Чиланзар в Чиланзарском районе Ташкента, сообщила пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, нанесение ущерба более 100 деревья вызвало резкое недовольство населения.

По поручению президента от занимаемых должностей освобождены хоким Чиланзарского района Ташкента Шавкат Мавлянов, работавший на этом посту с июня 2021 года, и прокурор района Иззат Бозоров.

Кроме того, за безответственное отношение к обязанностям строгий выговор получили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и прокурор Улугбек Касимов.

Ранее в Ташкенте на улице Чиланзар в процессе реконструкции дороги, на участке в 300 метров из запланированных проектом ремонта дороги 1,4 км, были сняты оросительные лотки, дорога была расширена, а ее уровень понижен до 1 метра. При этом были обрублены корни многолетних деревьев по обочинам дороги.

Государственный комитет по экологии обнародовал результаты предварительного изучения ситуации. По их данным, сильно повреждены корни 9 дубов диаметром 45-98 сантиметров. По мнению специалистов, шансов на спасение этих деревьев мало.

В результате строительно-ремонтных работ еще более 90 деревьев получили повреждения, не препятствующие их дальнейшему росту.

Хокимият ранее опровергал информацию активистов, заявляя о нанесении ущерба только 7 деревьям. По данным комитета, на реконструкцию дороги не получено заключение государственной экоэкспертизы.

После возмущения общественности хокимият Ташкента пересмотрел проект улицы Чиланзар, уменьшив число полос с 6 до 4.