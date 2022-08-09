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В Монголии за сутки выявлено 362 новых случая заражения COVID

CentralAsia (MNG) -  Согласно статистической базе данных, за последние сутки в Монголии зарегистрировано 362 новых случая заражения COVID-19.

Из них 203 человек — лица, имевшие контакты в Улан-Баторе, и 159 случаев были выявлены в регионах страны, говорится в официальном сообщении.

В стране за сутки не зарегистрировано смертей от коронавируса.

Общее число летальных исходов из-за COVID-19 в Монголии составляет 2 123.

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