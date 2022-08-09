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В Казахстане за сутки выявили 1128 случаев COVID

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.

По регионам:

в городе Нур-Султан – 335;

в городе Алматы – 200;

в Карагандинской области – 197;

в Павлодарской области – 80;

в Акмолинской области – 65;

в Жетысуской области – 40;

в ЗКО – 34;

в Абайской области – 27;

в Жамбылской области – 23;

в Улытауской области – 17;

в Алматинской области – 17;

в ВКО – 17;

в Кызылординской области – 13;

в Актюбинской области – 13;

в СКО – 11;

в городе Шымкент – 9;

в Костанайской области – 8;

в Мангистауской области – 8;

в Атырауской области – 7;

в Туркестанской области – 7.

Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая.

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