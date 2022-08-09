В Казахстане за сутки выявили 1128 случаев COVID

CentralAsia (KZ) - В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 1128 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
По регионам:
в городе Нур-Султан – 335;
в городе Алматы – 200;
в Карагандинской области – 197;
в Павлодарской области – 80;
в Акмолинской области – 65;
в Жетысуской области – 40;
в ЗКО – 34;
в Абайской области – 27;
в Жамбылской области – 23;
в Улытауской области – 17;
в Алматинской области – 17;
в ВКО – 17;
в Кызылординской области – 13;
в Актюбинской области – 13;
в СКО – 11;
в городе Шымкент – 9;
в Костанайской области – 8;
в Мангистауской области – 8;
в Атырауской области – 7;
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране подтверждено 1 369 333 случая.
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