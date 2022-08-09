Сильнейший за 80 лет ливень унес жизни 7 человек в Южной Корее. Фото, видео

CentralAsia (CA) - Семь человек погибли и еще шестеро считаются пропавшими без вести в результате сильнейшего за последние 80 лет ливня, обрушившегося на Сеул и прилегающие к южнокорейской столице районы. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местные власти.

В понедельник вечером на Сеул, расположенный к западу него портовый город Инчон и в провинции Кёнгидо, окружающей столицу, в час выпадало более 100 мм осадков. В столичном районе Тонджакку за час выпало 141,5 мм осадков. Это максимальный с 1942 года показатель.

По данным правительства, в результате ливней в Сеуле погибли пять человек и еще четверо пропали без вести, а в провинции Кёнгидо двое погибли и двое пропали без вести. Также в Кёнгидо пострадали девять человек. Более полутора сотен человек остались без крова ночью и были вынуждены ночевать в школах и других общественных учреждениях.

Из-за ливня было нарушено железнодорожное сообщение, затоплены несколько станций метро, перекрыто 80 участков дорог. Утром во вторник не работали 19 паромных маршрутов.

По данным Корейского метеорологического управления, по состоянию на 6:00 в ряде регионов страны шли дожди силой до 50 мм в час. Суммарное количество осадков в Сеуле достигло 422 мм с понедельника по 8:00 вторника. По прогнозам, в среду в столичном районе и провинции Канвондо выпадет еще до 300 мм осадков.

В северных районах провинций Чхунчхон и северо-западных внутренних районах провинции Северный Кенсан также могут пройти сильные дожди с количеством осадков до 200 мм.

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Южнокорейская лесная служба во вторник утром выпустила предупреждения об оползнях в 47 городах и уездах по всей стране.

Тем временем государственные СМИ КНДР также предупредили о сильных дождях в своих южных регионах.

По данным Центральной радиовещательной станции Кореи, рекомендация была выпущена для регионов в юго-западных провинциях Северный и Южный Хванхэ, некоторых южных районах восточной провинции Канвондо и пограничного города Кэсон. В этих регионах прогнозируется от 50 до 80 мм осадков.

Газета «Родонг Синмун» назвала прошедшие накануне в Пхеньяне ливни «катастрофической» погодой и призвала к тщательным превентивным мерам против ущерба.