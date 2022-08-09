В Узбекистане в тестовом режиме запущена система идентификации Mobile ID

- Узбекистан, общество
- 10:08, 09 августа 2022
- Просмотров: 379
CentralAsia (UZ) - В Узбекистане в тестовом режиме запущена мобильная система идентификации и подтверждения личности при входе в системы «Электронного правительства» Mobile ID.
Теперь с помощью данного модуля граждане Узбекистана могут зарегистрироваться по номеру своего мобильного телефона и пользоваться всеми видами госуслуг (кроме финансовых) без электронной цифровой подписи.
Система запущена в тестовом режиме.
Сообщается, что Mobile ID позволит воспользоваться услугами «Электронного правительства» с телефона, если на нем будет установлено мобильное приложение MyGov (GooglePlay и AppStore). Уточняется, что регистрация через данное приложение бесплатна.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.