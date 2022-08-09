В России начали разбирать самолеты на запчасти из-за санкций, - Reuters

CentralAsia (CA) - Российские авиакомпании, в том числе контролируемый государством «Аэрофлот», начали разбирать лайнеры на запасные части, которые они не могут покупать за рубежом из-за западных санкций, передает Reuters со ссылкой на четыре источника в авиаотрасли.

В июне российское правительство рекомендовало авиакомпаниями использовать запчасти с некоторых самолетов для того, чтобы обеспечить полеты лайнеров иностранного производства как минимум до 2025 года. По словам одного из источников агентства, по крайней мере один самолет Sukhoi Superjet 100 российского производства и Airbus A350 (оба эксплуатируются «Аэрофлотом») разбираются на стоянках. По словам собеседника агентства, Airbus A350 почти новый.

Большая часть парка российских самолетов состоит из западных пассажирских самолетов. По словам другого собеседника агентства, необходимое оборудование также было изъято с нескольких самолетов Boeing 737 и Airbus A320 «Аэрофлота» — перевозчику требуется больше запасных частей для других самолетов тех же моделей. Boeing 737 и Airbus A320.

Самолеты Sukhoi Superjets российской сборки сильно зависят от иностранных запчастей. По словам первого источника, с одного Superjet двигатель был демонтирован, чтобы позволить другому Superjet продолжать летать. По словам авиаэкспертов, двигатели часто переставляются с самолета на самолет. Они обычно поставляются по отдельным контрактам и не считаются частью основного корпуса самолета, добавили эксперты. По словам источника в западной авиационной промышленности, новые поколения самолетов, в том числе A320neo, A350, Boeing 737 MAX и 787, оснащены технологиями, которые нужно постоянно обновлять.

Почти 80% парка самолетов «Аэрофлота» состоит из Boeings и Airbus, на конец прошлого года у авиакомпании насчитывалось 134 Boeing и 146 Airbus, а также почти 80 самолетов Sukhoi Superjet-100 российского производства. Согласно расчетам Reuters, основанным на данных Flightradar24, около 50 самолетов «Аэрофлота» (15% его парка), включая самолеты, попавшие под санкции, не взлетали с конца июля. По данным Flightradar24, три из семи самолетов Airbus A350, эксплуатируемых «Аэрофлотом», в том числе один, который сейчас используется на запчасти, не взлетали около трех месяцев. На земле есть неиспользуемые самолеты, которые могут быть демонтированы, сказал второй источник агентства в отрасли.

Согласно плану развития российской авиационной промышленности до 2030 года, Россия может столкнуться с самыми большими проблемами с самолетами A350 и Bombardier серии Q, поскольку их техническое обслуживание осуществляется только за рубежом. Рекомендация российского правительства предусматривает «частичный демонтаж определенных частей парка воздушных судов», что позволит сохранить две трети иностранного парка в рабочем состоянии к концу 2025 года.

По словам главы аналитического центра Aviaport Олега Пантелеева, главной проблемой будет поддержание двигателей и сложного электронного оборудования в рабочем состоянии. «Будет сложно их отремонтировать», — сказал аналитик. По словам источников, обеспечение поставок из стран, которые не ввели санкции против России, вряд ли поможет, поскольку компании из Азии и Ближнего Востока опасаются риска вторичных санкций против них со стороны западных правительств.

«Каждая отдельная деталь имеет свой собственный (уникальный) номер, и если в документах конечным покупателем будет указана российская авиакомпания, то никто не согласится на поставку — ни Китай, ни Дубай», — сказал первый источник в отрасли. Он добавил, что обо всех деталях должно быть известно Boeing и Airbus до момента продажи и поставки конечному потребителю.