ООН: С 24 февраля в Украине погибли 5,4 тыс. мирных жителей

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CentralAsia (CA) - После начала российских военных действий в Украине погиб 5 401 мирный житель, ранено 7 566 человек. Об этом сообщило Управление верховного комиссариата ООН по правам человека.

Среди погибших 2 081 мужчина, 1 420 женщин, 147 девочек и 169 мальчиков, а также 39 детей и 1 545 взрослых, пол которых установить не удалось.

В Донецкой и Луганской областях Украины ООН зафиксировала 3 207 погибших. При этом на подконтрольных украинскому правительству территориях зафиксировали 2 938 жертв, а на территориях, подконтрольных Донецкой и Луганской республикам, — 269 жертв. В других областях Украины погибли 2 194 человека.