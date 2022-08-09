Путин разрешил банкам не работать в валюте стран, заморозивших их активы

CentralAsia (CA) - Президент России Владимир Путин подписал указ, один из пунктов которого предусматривает, что банки, чьи средства в иновалюте были заморожены за рубежом, могут приостановить выполнение своих обязательств перед иностранными клиентами в этой валюте.

В другом пункте указа оговаривается, что в случае введения санкций компании могут открывать спецсчета типа Д для исполнения обязательства перед нерезидентами по еврооблигациям.

Другим пунктом указа президент наделил Центробанк полномочиями определять максимальное значение комиссии банков за валютные переводы в случае введения санкций против них. Также ЦБ сможет установить надбавки к коэффициентам риска с учетом эмитента валюты. Надбавки по таким кредитам и займам будут дифференцироваться в зависимости от достаточности у заемщика выручки в иностранной валюте для исполнения своих обязательств.

Как пишет РБК, западные страны усилили санкционное давление на Россию после начала «спецоперации» в Украине. В конце мая Евросоюз отчитался о заморозке активов российского Центробанка на сумму около €23 млрд. США заявили, что заблокировали российские активы на $330 млрд, в том числе около $300 млрд — у Банка России. В российском Минфине оценили общий объем замороженных за границей золотовалютных резервов в такую же сумму.

Самые жесткие — блокирующие ограничения (список SDN) — США ввели против многих российских банков. Так, в первую волну, 21 февраля (когда Россия признала независимость ДНР и ЛНР), попали оборонный Промсвязьбанк, госкорпорация ВЭБ.РФ и их дочерние структуры. 24 февраля, с началом военной операции, аналогичные санкции ввели против ВТБ, банка «Открытие», Совкомбанка, Новикомбанка. 6 апреля в списке оказался Сбербанк.

Под блокирующими санкциями США также находятся Альфа-банк, банк «Россия», СМП-банк, Транскапиталбанк, Инвестторгбанк, Московский индустриальный банк, Дальневосточный банк.

Кроме этого, США запретили России обслуживать внешний долг и ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД), после чего у России появились проблемы с обслуживанием своих обязательств. В конце июня Bloomberg сообщил, что в России впервые с 1918 года произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам в иностранной валюте. Глава Минфина Антон Силуанов говорил о попытках Запада организовать искусственный дефолт России и отмечал, что Москва в состоянии обслуживать свой долг.

Россия считает западные санкции нелегитимными. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил о фактической краже активов. В то же время глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что Россия оспорит заморозку золотовалютных резервов. «Мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить. Потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», — утверждала она.