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Талибы назвали условия для допуска старшеклассниц в школы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Афганских старшеклассниц допустят в школы после подготовки учебной программы, куда войдут предметы по изучению этикета, домашнего хозяйства и веры, сообщил TOLOnews замминистра образования Саид Ахмад Шахид-Хель.

По словам замминистра, в учебную программу для девочек также войдут предметы по воспитанию детей и земледелию. Замминистра отметил, что причиной задержки открытия школ для страшеклассниц является «несовершенная» учебная программа.

Шахид-Хель добавил, что решение закрыть школы для девочек связано не только с министерством образования, но и с политикой Исламского Эмирата по организации учебного процесса в соответствии с исламскими принципами. Замминистра пообещал, что школы вновь откроются для учениц в рамках шариата.

В Афганистане школы для старшеклассниц закрыты с августа 2021 года — после того, как радикальное движение «Талибан» прошло к власти. В сентябре занятия возобновились только для мальчиков. Тогда сообщалось, что в новом семестре девочки вновь будут допущены к учебе.

Однако в марте 2022 года учениц шестого и старших классов отправили назад домой. Талибы передумали открывать школы для девочек, ссылаясь на необходимость создания учебного плана, основанного на законах ислама и местных традициях.

В ответ на закрытие школ Всемирный банк приостановил четыре проекта в Афганистане на сумму 600 млн долларов.

По словам бывшего президента Афганистана Хамида Карзая, запрет на учебу для девочек не соответствует правилам ислама, а делается по указанию властей соседней страны. «Цель Пакистана — беззащитный, слабый и нищий Афганистан», — утверждает Карзай.

Под руководством «Талибана» ситуация с соблюдением прав женщин значительно ухудшилась. Афганистанки обязаны носить бурку в общественных местах, им предписано «оставаться дома», если у них нет важных дел вне дома. Женщинам запретили работать на должностях, которые могут занимать мужчины, и заниматься спортом.

Кроме того, афганистанкам запретили летать на самолетах и ездить в городском транспорте без сопровождения мужчин. В июне 2022 года талибы издали приказ о том, что женщины не имеют права подавать судебные иски против мужчин. По данным СМИ, уже около десятка местных жительниц подали иски о домашнем насилии против своих мужей в местный суд, но их жалобы так и не были рассмотрены.

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