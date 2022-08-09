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Президент Таджикистана начал поездку в Согдийскую область

CentralAsia (TJ) -  Эмомали Рахмон начал свою поездку в Согдийскую область 9 августа утром с города Бустон, где уже открыл новое здание филиала Агентства химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Национальной академии наук, сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что филиал был создан в августе 2004 года, а строительство нового трехэтажного здания началось в мае 2021 года.

Филиал состоит из администрации, научно-исследовательского сектора и технических служб, лицензионного сектора, инспекции и реагирования на химические, биологические, радиационные и ядерные аварии.

Президент отметил, что данный филиал играет важную роль государственного регулятора в сфере ядерной и радиационной безопасности. Здесь работают 20 сотрудников, в том числе доктора и кандидаты наук.

«Основную часть персонала составляют молодые люди, прошедшие обучение и стажировку в престижных научных центрах развитых стран», - говорится в сообщении пресс-службы.

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