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В Узбекистане проходит Региональный форум государственных инспекторов труда стран Центральной Азии и России

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 9 августа начинает работу первый Региональный форум государственных инспекторов труда, организованный Министерством занятости и трудовых отношений при поддержке Программы развития ООН.

По данным пресс-службы Исполкома СНГ, одной из главных задач форума является укрепление взаимодействия в регионе Центральной Азии и России по разработке и реализации политики в области государственного надзора в сфере труда, повышения уровня знаний, эффективности и результативности деятельности инспекторов труда посредством проведения тренингов и обмена опытом.

9–12 августа представители государственных инспекций труда стран-участниц обсудят вопросы, касающиеся основополагающих принципов Международной организации труда, миграционного законодательства, концепции нулевого травматизма, расследования несчастных случаев на производстве, трудового законодательства в сфере сельского хозяйства. Также будут проведены тренинги, направленные на личностный и профессиональный рост государственного инспектора по труду, навыки управления эмоциональным состоянием и многое другое.

По итогам мероприятия будут выработаны единые подходы по внедрению современных механизмов обеспечения безопасных условий труда и защите трудовых прав в регионе Центральной Азии, в том числе развитию и укреплению правового и организационного потенциала Инспекции труда нашей страны.

Как ожидается, наряду с этим форум будет способствовать формированию сообщества молодых инспекторов труда, активно вовлеченных в процесс решения наиболее актуальных проблем в сфере защиты трудовых прав граждан и интересов работодателей, а также обеспечения безопасности, сохранения жизни, здоровья и благополучия работников.

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