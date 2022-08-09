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МИД Туркменистана высказался о ситуации вокруг Тайваня
Здание МИД Туркменистана
Здание МИД Туркменистана

CentralAsia (TM) -  Туркменистан привержен политике «одного Китая». Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Туркменистана Вепа Хаджиев во время встречи с послом КНР Цянь Найчэном.

«Позиция Туркменистана остается неизменной: туркменская сторона привержена политике «одного Китая», поддерживает суверенитет и территориальную целостность Китая на основе международного права», – говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Посольство КНР в Туркменистане сообщило о встрече одной строкой и отметило только заверения туркменской стороны о поддержке суверенитета и территориальной целостности Китая.

Отмечается, что Туркменистан – не единственная страна, от правительства которой Китай попросил подтвердить свою позицию в отношении политики «одного Китая». После визита спикера палаты представителей (нижняя палата Конгресса) США Нэнси Пелоси на Тайвань, китайские дипломаты провели встречи в ряде стран, представители которых заявили о поддержке территориальной целостности КНР.

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