ISW: Российские войска нанесли наземные удары на Славянск и Бахмут (карта военных действий в Украине)

CentralAsia (CA) - Американский Институт изучения войны (Institute for the Study of War) в ночь с 8 на 9 августа опубликовал новую карту боевых действий в Украине.

По его данным, российские войска нанесли наземные удары к северо-западу от Славянска, а также к северо-востоку и юго-востоку от Бахмута.

Выводы института:

Российские силы продолжают наносить удары и складировать военную технику рядом с ядерными реакторами АЭС, вероятно, играя на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы и подрывая волю Запада к оказанию дополнительной военной поддержки Украине.

Российские силы продолжают наземные атаки к северо-западу и юго-западу от Донецка.

Российские официальные лица отложили открытие Антоновского моста после того, как украинский удар повредил мост и близлежащую строительную технику.

В настоящее время российские силы участвуют в нескольких основных операциях:

Основное усилие - Восточная Украина (состоит из одного подчиненного и трех вспомогательных усилий).

Подчиненный главный удар - окружение украинских войск в котле между Изюмом и Донецкой и Луганской областями.

Supporting Effort 1 — город Харьков.

Усилие поддержки 2 - Южная ось.