Turkish Airlines и Flydubai осенью возобновят регулярные полеты в Туркменистан

CentralAsia (TM) - С осени авиакомпании flydubai и Turkish Airlines возобновят регулярные рейсы в Туркменистан, сообщает издание Turkmen news.

Turkish Airlines возобновит авиасообщение с Туркменистаном 1 сентября.

На сайте авиаперевозчика билет в один конец из Стамбула в Ашхабад стоит 11,1 тысячи турецких лир (около $620), в обратном направлении – $445. Поездка из Ашхабада в Стамбул и обратно обойдется в $767,5, из Стамбула в Ашхабад и обратно – 19,1 тысячи турецких лир (около $1060).

Как неделю назад сообщала «Хроника Туркменистана», из Турции на родину не могут вылететь тысячи граждан. В частности, на вывозной рейс «Туркменских авиалиний», который 2 августа вылетал из Стамбула в Туркменбаши, пытались попасть даже те, кого не было в специальных списках туркменского посольства. В аэропорту Стамбула собралось огромное количество туркменистанцев, которые свистели и скандировали «Учар!» («Самолет!»). По словам людей, раньше были случаи, когда в самолет досаживали тех, кого в списках нет, например, женщин с детьми.

Также сообщается, что 30 октября авиакомпания flydubai возобновит полеты по маршруту Дубай-Ашхабад-Дубай. Рейсы, предположительно, будут выполняться четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На сайте авиакомпании указываются даты, в которые планируются вылеты. Однако при попытке приобрести билет появляется сообщение, что рейсов на выбранный день нет.

Напомним, что с 30 мая регулярные полеты в Дубай возобновили «Туркменские авиалинии».

Иностранные авиакомпании, в числе которых Turkish Airlines, S7, Flydubai и «Белавиа», приостановили выполнение рейсов в Туркменистан в марте 2020 года в связи вводом мер против проникновения в страну коронавируса COVID-19.