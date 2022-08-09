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С Байконура запущена ракета «Союз» с иранским спутником. Видео

CentralAsia (CA) -  С космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты «Союз-2.1б». Она должна вывести на орбиту иранский спутник «Хайям» и еще 16 малых спутников.

Пуск состоялся в 8:52 мск, трансляция велась в YouTube-аккаунте «Роскосмоса». Ракета уже вывела на орбиту разгонный блок «Фрегат». Он должен вывести спутники на целевые орбиты.

Вместе с иранским спутником были запущены аппараты CubeSX-HSE-2, «Монитор-1», UTMN, CYCLOPS, Siren, «КАИ-1», «Кузбасс-300», Skoltech-B1, Skoltech-B2, Polytech Universe-1, Polytech Universe-2, Vizard, «Геоскан-Эдельвейс», MIET-AIS, ИСОИ и ReshUCube.

Источники The Washington Post сообщали, что Россия намерена «первые несколько месяцев или дольше» использовать иранский спутник для «наблюдения за военными целями» на Украине. В Иранском космическом агентстве это не подтвердили. Там утверждают, что спутник не предназначен для использования в военных целях других стран. В ведомстве также уточнили, что управлением и эксплуатацией аппарата будут заниматься иранские специалисты, а отправка команд и получение информации со спутника осуществляется по зашифрованному алгоритму.

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