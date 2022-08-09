Россия и Алжир проведут первые антитеррористические учения

CentralAsia (CA) - Российско-алжирские антитеррористические учения пройдут в Алжире в ноябре 2022 года. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Маневры проведут на полигоне Хамакир. От двух сторон к учениям планируется привлечь по 80 военнослужащих.

Учения станут первыми антитеррористическими учениями, которые Россия проведет совместно с Алжиром.

Подготовка к маневрам проводилась в рамках конференций, которые проводила как алжирская, так и российская сторона. Первая конференция по подготовке к совместному российско-алжирскому антитеррористическому учению Сухопутных войск прошла во Владикавказе на базе Дома офицеров. Вторая, — итоговая — планирующая конференция — состоялась в алжирской провинции Бешар.

Первое совместное российско-алжирское тактическое учение состоялось в октябре 2021 года на полигоне Тарское в Северной Осетии. В них участвовали около 200 военнослужащих из обеих стран.