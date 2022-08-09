В Ашхабаде у банкоматов собираются большие очереди из желающих обналичить

CentralAsia (TM) - У банкоматов в Ашхабаде уже неделю собираются большие очереди людей, которые пытаются обналичить зарплаты и пенсии, сообщает «Хроника Туркменистана».

В каждом филиале банка работают лишь один-два банкомата. Лимит на снятие составляет 800 манатов. Купюры в банкоматах ветхие и номиналом только в 50 и 100 манатов, поэтому те, у кого на карте меньше 50 манатов, не могут их обналичить.

По данным издания, место в очереди люди занимают с 6 часов утра, а банкоматы пополняют не ранее 10 часов утра, и денег хватает только на 2-3 часа. Только в некоторых банках банкоматы пополняют еще раз во второй половине дня.

В Ашхабад за наличными деньгами приезжают люди из регионов и близлежащих сел. Кроме своей банковской карты у каждого человека по 6-8 карточек родственников и соседей.

Проблем с обналичиванием нет только у сотрудников министерств и правоохранительных органов, в офисах которых установлены банкоматы.

На курсе доллара на «черном рынке» нехватка наличности пока не отразилась. Доллар по-прежнему стоит около 19,5 маната.