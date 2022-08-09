В Узбекистане госслужащим запретили открывать счета и приобретать недвижимость за рубежом

- Узбекистан, общество
- 13:20, 09 августа 2022
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, нацеленный на регулирование деятельности государственных служащих. Текст документа разместили правительственные издания.
Закон определяет порядок прохождения гражданской службы в госорганах, госуправления в данной сфере, а также правовой статус госслужащих.
В документе отмечено, что госслужащий имеет право отказывать в выполнении незаконных поручений и требований своего руководителя, находится под защитой государства при сообщении о коррупции.
Крометого, госслужащему запрещается заниматься предпринимательской деятельностью, быть учредителем предприятия, открывать счета за пределами Узбекистана и приобретать недвижимость за рубежом. При этом, каждый госслужащий должен подать декларацию о доходах и имуществе.
На госслужбу принимаются граждане Узбекистана, владеющие государственным языком и отвечающие соответствующим квалификационным требованиям. Для госслужащих установлена пятидневная рабочая неделя. Общая продолжительность работы должна составлять не более 40 часов в неделю.
К госслужащим применяются дисциплинарные взыскания в виде выговора, штрафа, увольнения, а также понижения в квалификации и в должности.
Закон вступит в силу 8 ноября.